Внимание! Движение по Мустамяэ теэ ограничено из-за аварии водопровода

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Foto: Priit Simson

У дома номер 106 на Мустамяэ теэ в Таллинне в четверг произошла авария водопровода, в связи с чем движение транспорта по улице ограничено. Аналогичная авария по тому же адресу произошла и ровно неделю назад, 28 ноября.