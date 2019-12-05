Внимание! Движение по Мустамяэ теэ ограничено из-за аварии водопровода

У дома номер 106 на Мустамяэ теэ в Таллинне в четверг произошла авария водопровода, в связи с чем движение транспорта по улице ограничено. Аналогичная авария по тому же адресу произошла и ровно неделю назад, 28 ноября.
С 10 утра 4 декабря в направлении от центра города для движения перекрыта одна полоса, сообщает rus.err.ee пресс-служба Таллиннского водоканала.
Водителям рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.
Беспрепятственное движение по улице будет восстановлено при первой возможности.
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