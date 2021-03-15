Внимание! Для жителей Таллинна изменятся льготы на проезд в поездах Elron

”До сих пор действовал заключенный между Таллинном и Elron договор о сотрудничестве, на основании которого пассажиры, являющиеся согласно Регистру народонаселения таллинцами, могли ездить в пределах Таллинна, то есть в I зоне бесплатно, при условии валидации персонифицированной Единой карточки в билетном автомате или у работника по обслуживанию Elron. В этом году Таллинн пожелал, чтобы право на бесплатный проезд действовало только в том случае, если Единая карточка была валидирована в билетном автомате, так как цены билетов в автомате более низкие”, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

Конго отметил, что, с одной стороны, решение города можно приветствовать, так как оно позволит снизить нагрузку на работников по обслуживанию клиентов на внутригородских линиях, особенно на наиболее популярных отправлениях. Кроме того, если валидация будет выполняться на правильной станции, а не в момент, когда работник по обслуживанию дойдет до пассажира, то уточнится и статистика по пассажирам.

С другой стороны, в результате такого изменения части пассажиров потребуется изменить свои привычки, и они могут быть недовольны тем, что если поездка не была сразу валидирована, им придется дополнительно идти к билетному автомату. Если же человек не хочет использовать билетный автомат, то ему придется купить билет по полной цене.

”Поэтому, я прошу всех таллинцев сразу при входе в поезд валидировать свое право на проезд в билетном автомате, также как и при поездках на автобусах, троллейбусах и трамваях. Большая часть пассажиров делает это уже сейчас”, — выразил благодарность Конго.

При поездках за пределы города таллинцы по-прежнему смогут купить билет более дешево.

”При поездке за пределы I зоны, то есть Таллинна, покупать одиночные билеты по предоставляемой Единой карточкой скидке можно будет не только в билетном автомате, но и у работника по обслуживанию клиентов. Однако покупка билета в билетном автомате с оплатой посредством проездной карточки Elron будет для пассажира более выгодной, так как в таком случае цена будет на 10% ниже”, — уточнил Конго возможности, действующие для таллинцев.