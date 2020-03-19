ВНИМАНИЕ | Для работающих в Финляндии жителей Эстонии сделали исключение

В соответствии с новым распоряжением премьер-министра, живущие в Эстонии, но работающие в Финляндии люди смогут приезжать в Эстонию без 14-дневного карантина, если у них отсутствуют симптомы болезни.

В распоряжение добавили также ограничение, в соответствии с которым без необходимости отправляться в изоляцию между Эстонией и Финляндией можно ездить только раз в семь дней, то есть возвращаться в Эстонию можно не чаще, чем раз в неделю.

Под рабочим местом подразумевается как работа на основании трудового договора, так и трудового подряда, а также в качестве госчиновника в трактовке эстонского законодательства и его эквивалента в финском законодательстве.

Финляндия сообщила 18 марта, что со своей стороны разрешает трудовую маятниковую миграцию. Такое же решение принял руководитель чрезвычайного положения в Эстонии, чтобы сделать возможной маятниковую миграцию и на финском направлении, если место жительства лица, по данным регистра народонаселения, находится в Эстонии, а рабочее место — в Финляндии.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!