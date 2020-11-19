Внимание! Департамент отменяет максимально разрешенную скорость 110 км/ч

При этом департамент оставляет за собой право в случае необходимости поднимать предельную скорость до 110 км/ч на отрезке Лаагри-Яэсмяэ на шоссе Таллинн-Пярну и отрезке Козе-Выбу на шоссе Таллинн-Тарту.

Этой зимой на всех дорогах типа 2+1 и некоторых дорогах типа 2+2 максимально разрешенная скорость будет составляет 100 км/ч. В остальных местах — 90 км/ч.

Информация о дорожных условиях можно найти на tarktee.ee.