Внимание! Департамент отменяет максимально разрешенную скорость 110 км/ч

Начиная с завтрашнего дня, 20 ноября, Департамент шоссейных дорог отменяет максимально разрешенную скорость на крупнейших магистралях Эстонии, которая сейчас составляет 110 км/ч.
При этом департамент оставляет за собой право в случае необходимости поднимать предельную скорость до 110 км/ч на отрезке Лаагри-Яэсмяэ на шоссе Таллинн-Пярну и отрезке Козе-Выбу на шоссе Таллинн-Тарту.
Этой зимой на всех дорогах типа 2+1 и некоторых дорогах типа 2+2 максимально разрешенная скорость будет составляет 100 км/ч. В остальных местах — 90 км/ч.
Информация о дорожных условиях можно найти на tarktee.ee.
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