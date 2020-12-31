Внимание! Центр тревоги переводит на номер государственного инфотелефона несколько инфолиний

Хотя государственный инфотелефон 1247 был создан в середине марта для распространения информации, касающейся пандемии COVID-19, начиная с нового года на этот номер будут переведены телефон экологической информации 1313, справочный номер спасательной службы 1524, а также телефон дорожной информации 1510.
По-прежнему по номеру 1247 можно будет получить различную информацию, связанную с коронавирусом: о тестировании, ограничениях, путешествиях и т.п.
Как сообщила руководитель инфослужбы Центра тревоги Кармен Окса, прежние номера останутся какое-то время в параллельном использовании, а звонки будут перенаправлятся на номер государственного инфотелефона.
Вскоре начнется общегосударственная кампания по информированию населения об этом изменении.
Из-за границы номер следует набирать так: +372 6001247.
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