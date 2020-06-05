Внимание, активные школьники! Мустамяэ предлагает работу

”Мы принимали детей и молодых людей на работу по благоустройству на неполную ставку и в прошлом году, — рассказывает старейшина района Лаури Лаатс, — с июня до конца августа 2019 в Мустамяэ было занято 22 молодых человека, которые работали под руководством работников по благоустройству УРМ в основном в парках Мустамяэ — грабили листья, убирали мусор и т.д. К сожалению, не новость, что навыки труда нашей молодежи, мягко говоря, недостаточные. Конечно, в этом виноваты мы сами, взрослые, поскольку если молодого человека не учили с самого детства делать хоть что-то, и за него делали все другие, то надеяться на многое не приходиться. Из работавших прошлым летом в Мустамяэ молодых людей несколько все же были достойны похвалы.

В этом году на конкурсе мы хотим найти на работу по благоустройству школьников с 14 лет, которые хотят не только получать деньги в день зарплаты, но и работать. На конкурс ожидаются активные, трудолюбивые, ответственные школьники, пригодится предыдущий опыт, разумеется, также должно быть желание работать летом. Работа будет заключаться в уборке территорий парков, придорожных территорий, автобусных павильонов, а также приведении в порядок окружности урн и скамеек в Мустамяэ. Период работы — июнь–август 2020, три дня и 10–12 часов в неделю (Пн., Ср., Пт. с 9 до 13). УРМ предлагает молодым людям срочный трудовой договор, руководство и поддержку, исправные средства труда и опыт командной работы. Для самых усердных мы найдем работу и на следующих школьных каникулах!

Заявку следует отправить по адресу mustamae@tallinnlv.ee, к своей короткой характеристике можно добавить также пояснение, почему ты хочешь подать заявку на работу по благоустройству и почему ты считаешь, что являешься самым подходящим кандидатом. Конкурс продлится до 12 июня, дополнительную информацию можно получить по телефону 645 7525.

Я очень надеюсь, что наш призыв, который опубликован на домашней странице управы района Мустамяэ и в Facebook, а также в газете Мустамяэ, заметят именно те школьники, которым мы будем рады предложить работу и работать вместе!”