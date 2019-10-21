Внезапные учения Okas закончились. Уклонившихся от участия ждет большой штраф

"Сборы доказали желание эстоноземельцев защищать свое государство в случае необходимости", — заявил заместитель главнокомандующего Силами обороны Эстонии, генерал-майор Индрек Сирель.

По его словам, на сборах была создана обстановка, позволяющая поупражняться в выполнении всей цепочки приказов военной государственной обороны, от решений правительства до готовности резервных подразделений.

Всего было выслано 2170 повесток, из которых до адресата дошли 1902. На пункты сбора явились 1464 резервиста, 160 было освобождено от участия, а 268 резервистов на призыв не отозвались. Силы обороны выяснят причину неявки на сборы, и если выяснится, что уважительной причины у них не было, то им грозят крупные штрафы.