Внезапно скончался предполагаемый лидер преступного мира Эстонии Олег Львов(19)
В понедельник, 6 июля, в Таллиннской тюрьме скоропостижно скончался Олег Львов (65), который, предположительно, входил в число лидеров криминального мира Эстонии.
В понедельник, 6 июля, в Таллиннской тюрьме скоропостижно скончался Олег Львов (65), который, предположительно, входил в число лидеров криминального мира Эстонии.
Государственная прокуратура подозревала Олега Львова в незаконном оружейном бизнесе, и Полиция безопасности взяла его перед Ивановым днем под стражу.
С санкции суда Львова поместили в одиночную камеру Таллиннской тюрьмы, в интересах расследования дела арестованному запретили какое-либо общение.
"Как так, что человек просто умер в тюрьме?" — недоумевает адвокат Львова Свен Силлар.
Силлар встречался со своим клиентом в последний раз в конце июня во время визита в Таллиннскую тюрьму.
"Олег мне сказал, что ему не дают все таблетки, — сказал адвокат. — Он должен был принимать одни и те же лекарства утром и вечером, но их давали только раз в день".
Насколько известно, Львов еще утром в понедельник в шесть часов был здоров. Что с мужчиной затем случилось, по словам адвоката, остается непонятным.
КаПо забрала пулемет
Расследование черного оружейного бизнеса, которое привело к аресту Львова, ведет госпрокурор Элелийс Раттам. Она не пожелала комментировать для Eesti Ekspress смерть подозреваемого. Однако факт случившегося пресс-секретарь Госпрокуратуры подтвердил.
КаПо изъяла в ходе проведенных в связи с задержанием Львова обысков несколько стволов, в том числе и пулемет.
По словам адвоката Силлара, речь идет о принадлежащих его клиенту антикварном и непригодном для стрельбы оружии.
Львов сам говорил Силлару, что полиция забрала то же самое оружие, что уже изымала при предыдущем обыске, и после того, как все обстоятельства были выяснены, оружие вернули.
Новость дополняется.
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