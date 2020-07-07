Внезапно скончался предполагаемый лидер преступного мира Эстонии Олег Львов

Государственная прокуратура подозревала Олега Львова в незаконном оружейном бизнесе, и Полиция безопасности взяла его перед Ивановым днем под стражу.

С санкции суда Львова поместили в одиночную камеру Таллиннской тюрьмы, в интересах расследования дела арестованному запретили какое-либо общение.

"Как так, что человек просто умер в тюрьме?" — недоумевает адвокат Львова Свен Силлар.

Силлар встречался со своим клиентом в последний раз в конце июня во время визита в Таллиннскую тюрьму.

"Олег мне сказал, что ему не дают все таблетки, — сказал адвокат. — Он должен был принимать одни и те же лекарства утром и вечером, но их давали только раз в день".

Насколько известно, Львов еще утром в понедельник в шесть часов был здоров. Что с мужчиной затем случилось, по словам адвоката, остается непонятным.

Новость дополняется.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.