Внезапно скончался предполагаемый лидер преступного мира Эстонии Олег Львов(11)
В понедельник, 6 июля, в Таллиннской тюрьме скоропостижно скончался Олег Львов (65), который, предположительно, входил в число лидеров криминального мира Эстонии.
В понедельник, 6 июля, в Таллиннской тюрьме скоропостижно скончался Олег Львов (65), который, предположительно, входил в число лидеров криминального мира Эстонии.
Государственная прокуратура подозревала Олега Львова в незаконном оружейном бизнесе, и Полиция безопасности взяла его перед Ивановым днем под стражу.
С санкции суда Львова поместили в одиночную камеру Таллиннской тюрьмы, в интересах расследования дела арестованному запретили какое-либо общение.
"Как так, что человек просто умер в тюрьме?" — недоумевает адвокат Львова Свен Силлар.
Силлар встречался со своим клиентом в последний раз в конце июня во время визита в Таллиннскую тюрьму.
"Олег мне сказал, что ему не дают все таблетки, — сказал адвокат. — Он должен был принимать одни и те же лекарства утром и вечером, но их давали только раз в день".
Насколько известно, Львов еще утром в понедельник в шесть часов был здоров. Что с мужчиной затем случилось, по словам адвоката, остается непонятным.
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