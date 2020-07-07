Внезапно скончался предполагаемый лидер преступного мира Эстонии Олег Львов

Государственная прокуратура подозревала Олега Львова в незаконном оружейном бизнесе, и Полиция безопасности взяла его перед Ивановым днем под стражу.

С санкции суда Львова поместили в одиночную камеру Таллиннской тюрьмы, в интересах расследования дела арестованному запретили какое-либо общение.

"Как так, что человек просто умер в тюрьме?" — недоумевает адвокат Львова Свен Силлар.

Силлар встречался со своим клиентом в последний раз в конце июня во время визита в Таллиннскую тюрьму.

"Олег мне сказал, что ему не дают все таблетки, — сказал адвокат. — Он должен был принимать одни и те же лекарства утром и вечером, но их давали только раз в день".

Насколько известно, Львов еще утром в понедельник в шесть часов был здоров. Что с мужчиной затем случилось, по словам адвоката, остается непонятным.





КаПо забрала пулемет

Расследование черного оружейного бизнеса, которое привело к аресту Львова, ведет госпрокурор Элелийс Раттам. Она не пожелала комментировать для Eesti Ekspress смерть подозреваемого. Однако факт случившегося пресс-секретарь Госпрокуратуры подтвердил.

КаПо изъяла в ходе проведенных в связи с задержанием Львова обысков несколько стволов, в том числе и пулемет.

По словам адвоката Силлара, речь идет о принадлежащих его клиенту антикварном и непригодном для стрельбы оружии.

Львов сам говорил Силлару, что полиция забрала то же самое оружие, что уже изымала при предыдущем обыске, и после того, как все обстоятельства были выяснены, оружие вернули.





Серьезный авторитет

Родившийся 17 октября 1954 года Олег Львов входил в число самых влиятельных деятелей преступного мира.

"Он сидел у общака, которым управлял Николай Таранков, - описывает Львова бывший сотрудник Криминальной полиции и министр внутренних дел Андрес Анвельт. "Львов был одним из принимающих решения. Его слово было весомо".

По оценке Анвельта, в Эстонии за многие годы было всего 8-13 авторитетов уровня Львова.

Пик могущества Львова приходится на 90-е и начало 2000-х. Тогда в прессе выходили публикации, в которых его связывали с рыбным бизнесом и столичным Центральным рынком.