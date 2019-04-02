Внесите свою лепту! Завтра по всей Эстонии пройдет дорожная толока

Завтра, 3 апреля, в пятый раз пройдет дорожная толока. Полицейские будут измерять скорость и осуществлять надзор за дорожным движением по всей Эстонии в тех местах, в которых, по мнению жителей, чаще всего нарушается скоростной режим, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
„Из года в год люди отмечают на карте дорожной толоки все больше мест, которые беспокоят жителей. Если в прошлом году больше мест отмечали вблизи жилых домов и дворов, то в этом году люди обращают большее внимание на крупные магистрали, в Таллинне это Таммсааре и Петербури теэ, Палдиское шоссе, в Пярну Эхитаяте теэ", — рассказала майор полиции Сирле Лойго.
На карте толоки www.liiklustalgud.ee люди оставили почти 2000 сообщений о тех опасных местах, в которых водители превышают допустимую скорость. По словам Лойго, почти треть сообщений касалась Таллинна, четверть Харьюмаа и 10 процентов Тартумаа.
„Более чем в половине сообщений люди написали, что проблема в данном месте является постоянной, также отмечали утренние и вечерние часы пик. Превышения допустимой скорости в ночное время касалось менее пяти процентов сообщений. По уездам меньше всего сообщений было с островов", — сказала Лойго.
Кроме превышений скорости люди сообщали также об игнорировании дорожных знаков или нарушениях правил парковки.
„Я надеюсь, что водители будут придерживаться разрешенной скорости во имя нашей общей безопасности не только в день толоки, но и в последующие дни. Превышение скорости по-прежнему является самым распространенным нарушением закона о дорожном движении при том, что последствия ДТП, совершенных на больших скоростях, самые трагичные", — добавила Сирле Лойго.
За три месяца этого года полицейские задержали более 4500 превышавших скорость водителей, из них почти половина была задержана в городах.
Начиная с прошлого понедельника, 25 марта, в Пыхьяской префектуре произошло 23 ДТП, в которых были пострадавшие. В этом году в Пыхьяской префектуре в различных ДТП погибло трое человек и пострадало боле 160 человек, из них около 50 пешеходов.
В этом году в Пыхьяской префектуре задержано 600 нетрезвых водителей, из них 39 были в состоянии наркотического опьянения.
В связи с этим веб-констебль Яна Фролова пишет на своей странице в Facebook:
"1 апреля – день смеха, но вчера на территории Пыхьяской префектуры в дорожном движении было не до шуток – в разных ДТП пострадало восемь человек. В трех ДТП автомобили наехали на пешеходов, в одном ДТП – на велосипедиста. Например, вчера вечером ул. Сыле серьезно пострадала 59-летняя женщина, на которую наехал автомобиль на пешеходном переходе. По словам руководителя Центра надзора за дорожным движением Ханнеса Кулламяэ, все эти ДТП объединяет общая черта – невнимательность. Практика показывает, что больше всего тяжелых ДТП происходит в хороших погодных условиях, что уменьшает бдительность водителей, скорости в то же время значительно вырастают.
Дорогие водители, пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты! Пожалуйста, будьте внимательны, чтобы не испортить самим себе или кому-то еще эту весну!
Уже завтра по всей Эстонии будет проходить дорожная толока, в ходе которой на дорогах будет больше полицейских патрулей. Полицейские будут замерять скорость в местах, которые отметили на карте толоки сами жители. Внесите свою лепту в толоку и придерживайтесь разрешенной скорости!"