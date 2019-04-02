Внесите свою лепту! Завтра по всей Эстонии пройдет дорожная толока

Кроме превышений скорости люди сообщали также об игнорировании дорожных знаков или нарушениях правил парковки.

„Я надеюсь, что водители будут придерживаться разрешенной скорости во имя нашей общей безопасности не только в день толоки, но и в последующие дни. Превышение скорости по-прежнему является самым распространенным нарушением закона о дорожном движении при том, что последствия ДТП, совершенных на больших скоростях, самые трагичные", — добавила Сирле Лойго.

За три месяца этого года полицейские задержали более 4500 превышавших скорость водителей, из них почти половина была задержана в городах.

Начиная с прошлого понедельника, 25 марта, в Пыхьяской префектуре произошло 23 ДТП, в которых были пострадавшие. В этом году в Пыхьяской префектуре в различных ДТП погибло трое человек и пострадало боле 160 человек, из них около 50 пешеходов.

В этом году в Пыхьяской префектуре задержано 600 нетрезвых водителей, из них 39 были в состоянии наркотического опьянения.

В связи с этим веб-констебль Яна Фролова пишет на своей странице в Facebook:

"1 апреля – день смеха, но вчера на территории Пыхьяской префектуры в дорожном движении было не до шуток – в разных ДТП пострадало восемь человек. В трех ДТП автомобили наехали на пешеходов, в одном ДТП – на велосипедиста. Например, вчера вечером ул. Сыле серьезно пострадала 59-летняя женщина, на которую наехал автомобиль на пешеходном переходе. По словам руководителя Центра надзора за дорожным движением Ханнеса Кулламяэ, все эти ДТП объединяет общая черта – невнимательность. Практика показывает, что больше всего тяжелых ДТП происходит в хороших погодных условиях, что уменьшает бдительность водителей, скорости в то же время значительно вырастают.

Дорогие водители, пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты! Пожалуйста, будьте внимательны, чтобы не испортить самим себе или кому-то еще эту весну!

Уже завтра по всей Эстонии будет проходить дорожная толока, в ходе которой на дорогах будет больше полицейских патрулей. Полицейские будут замерять скорость в местах, которые отметили на карте толоки сами жители. Внесите свою лепту в толоку и придерживайтесь разрешенной скорости!"