Внешнее финансирование заканчивается, но Таллинн поддержит самые действенные молодежные программы

В ходе программы удалось создать подходящую развивающую среду для молодежи, подверженной риску отторжения; познакомиться с направлениями, позволяющими реализовать себя (например, музыка, спорт, фотография); поспособствовать созданию молодежных групп при молодежных центрах; продвигать сотрудничество сторон, вовлеченных в работу с молодежью. Сотрудничество в рамках программы помогло сообща планировать и реализовывать работу в едином инфополе. Образовавшаяся сеть контактов поспособствовала также образованию новых форм сотрудничества (например, между школами и свободными объединениями).

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что участие Таллинна в этой программе чрезвычайно важно, так как город и государство смогли развивать сотрудничество в сфере молодежной работы, а также делиться опытом.

”Благодаря реализации программы, услугами смогли воспользоваться ребята, которые по какой-то причине не были вовлечены в молодежную работу, программа также достигла тех районов, в которых занятий для молодежи недостаточно. Так, дополнительные занятия появились в Ласнамяэ, в районе улицы Раадику, для этого были наняты дополнительные молодежные работники, — сказал Белобровцев. — Так как внешнее финансирование программы заканчивается, для города был необходим анализ ее влияния, чтобы запланировать дальнейшие шаги по развитию молодежной работы и предотвращению социальной отверженности молодежи”.

В бюджете Таллинна на 2020 год запланировано дополнительное выделение более 130 000 евро на продолжение самых действенных программ.