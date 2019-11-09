Внешнее финансирование заканчивается, но Таллинн поддержит самые действенные молодежные программы

В ходе программы удалось создать подходящую развивающую среду для молодежи, подверженной риску отторжения; познакомиться с направлениями, позволяющими реализовать себя (например, музыка, спорт, фотография); поспособствовать созданию молодежных групп при молодежных центрах; продвигать сотрудничество сторон, вовлеченных в работу с молодежью. Сотрудничество в рамках программы помогло сообща планировать и реализовывать работу в едином инфополе. Образовавшаяся сеть контактов поспособствовала также образованию новых форм сотрудничества (например, между школами и свободными объединениями).
Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что участие Таллинна в этой программе чрезвычайно важно, так как город и государство смогли развивать сотрудничество в сфере молодежной работы, а также делиться опытом.
”Благодаря реализации программы, услугами смогли воспользоваться ребята, которые по какой-то причине не были вовлечены в молодежную работу, программа также достигла тех районов, в которых занятий для молодежи недостаточно. Так, дополнительные занятия появились в Ласнамяэ, в районе улицы Раадику, для этого были наняты дополнительные молодежные работники, — сказал Белобровцев. — Так как внешнее финансирование программы заканчивается, для города был необходим анализ ее влияния, чтобы запланировать дальнейшие шаги по развитию молодежной работы и предотвращению социальной отверженности молодежи”.
В бюджете Таллинна на 2020 год запланировано дополнительное выделение более 130 000 евро на продолжение самых действенных программ.
Прощай, вставная челюсть. Ученые совершили прорыв
Опубликован прогноз на грядущую зиму
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
Никогда не отвечайте "да" на телефонный звонок, и вот почему