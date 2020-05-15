ВНЕСЕНЫ УТОЧНЕНИЯ! Обзор: какие ограничения продолжают действовать, какие будут смягчены и когда?(1)
Пресс-служба правительства подготовила расширенный обзор изменений в действующих ограничениях, вызванных эпидемией коронавируса.
Пресс-служба правительства подготовила расширенный обзор изменений в действующих ограничениях, вызванных эпидемией коронавируса.
Программа смягчения ограничений
Занятия спортом
Разрешить с 18 мая всем спортивным командам тренироваться на свежем воздухе в составе и по правилам, определенным международными стандартами для этого вида спорта.
Разрешить с 18 мая тренировки в помещениях спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:
• соблюдение правила 2+2;
• заполняемость помещений на 50% от максимальной, но не более 10 человек в одной группе.
Разрешить с 1 июня тренировки спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:
• соблюдение правила 2+2;
• заполняемость помещений на 50% от максимальной;
• во время уличных тренировок не более 100 человек.
Разрешить с 18 мая соревнования на свежем воздухе, если на них не присутствуют зрители, а число участников не превышает 100 человек.
Публичные собрания
Разрешить с 18 мая публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:
• соблюдение правила 2+2;
• заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 10 человек;
• на свежем воздухе не более 100 человек.
С 1 июня разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:
• соблюдение правила 2+2 nõuet;
• заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 50 человек;
• на свежем воздухе не более 100 человек.
С 1 июля разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:
• соблюдение правила 2+2 nõuet;
• заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 500 человек;
• на свежем воздухе не более 1000 человек.
Публичные мероприятия
Разрешить с 1 июля публичные собрания, в том числе киносеансы, представления, концерты и конференции с соблюдением следующих условий:
• соблюдение правила 2+2;
• заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 500 человек;
• на свежем воздухе не более 1000 человек.
Учреждения социальной опеки и места лишения свободы
Разрешить с 18 мая посещения в местах лишения свободы при условии, что администрация учреждения обеспечит:
• в сотрудничестве с Департаментом здоровья – инструкцию по организации посещений;
• соблюдение инструкции, в том числе обеспечение при необходимости персонала, навещаемого лица и посетителя средствами индивидуальной защиты;
• организацию посещений, по возможности, на свежем воздухе или в специальных помещениях;
• предшествующее посещению декларирование посетителем того факта, что он здоров;
• соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией.
Разрешить с 1 июня посещения в учреждениях социальной опеки, приютах и больницах, при условии, что администрация обеспечит:
• в сотрудничестве с Департаментом здоровья – инструкцию по организации посещений;
• соблюдение инструкции, в том числе обеспечение при необходимости персонала, навещаемого лица и посетителя средствами индивидуальной защиты;
• организацию посещений по возможности на свежем воздухе или в специальных помещениях;
• предшествующее посещению декларирование посетителем того факта, что он здоров;
• соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией.
Разрешить с 1 июня клиентам обычных и специализированных учреждений социальной опеки покидать территорию учреждения при условии, что при необходимости эти люди будут пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Развлечения и досуг
Разрешить с 1 июня использование развлекательных возможностей водных центров, СПА, бань и тому подобного при условии, что организатор услуги обеспечит:
• распределение численности тренирующихся при помощи системы бронирования и тому подобных решений;
• максимальную заполняемость помещения на 50%.
Разрешить с 1 июня использование развлекательных возможностей в торговых центрах (игровые площадки и комнаты, бильярдные, кегельбаны и тому подобное), при условии, что лицо, предоставляющее услугу, обеспечит:
• заполняемость помещений не более 50% от максимальной;
• выполнение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией Департамента здоровья.
Образование и образование по интересам
Разрешить с 15 мая частичное контактное обучение во всех учебных заведениях, которые по необходимости перешли на дистанционное обучение. Контактное обучение проводится либо индивидуально, либо в группах до 10 учащихся. Обучение проводится так, чтобы учащиеся находились как можно дальше друг от друга, нужно соблюдать правило 2+2 .
Разрешить с 15 мая образование по интересам, при котором занятия проводятся либо индивидуально, либо в группах до 10 человек. Следует соблюдать правило 2+2.
Разрешить с 1 июня образование по интересам при условии, что организатор обеспечит:
• cоблюдение требования 2+2;
• заполняемость помещений на 50% от максимальной; ·
• под открытым небом – не более 100 человек.
Детские лагеря и дружины
Разрешить с 12 июня проведение детских лагерей и дружин при условии, что организатор обеспечит:
• общее число участников не превышает 300 человек;
• в одной группе не более 20 человек;
• соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией Департамента здоровья.
Ограничения, которые продолжают действовать:
1. Спортивные соревнования со зрителями не разрешены.
2. Заведения общепита могут обслуживать людей в зале и продавать алкоголь только до 22 часов.
3. Казино, кальянные, залы игровых автоматов, клубы для взрослых закрыты.
4. Ночные клубы закрыты.
5. Для лиц с диагнозом COVID-19 и близко контактировавших с ними действует требование соблюдать карантин.
6. Лицам с диагнозом COVID-19, находящимся в учреждениях социального попечения, запрещены контакты с другими людьми за исключением работников учреждения и медицинских работников.
7. На паромной линии Таллинн-Стокгольм на лиц, путешествующих с целью проведения досуга, распространяется ограничение на передвижение (это означает, что круизы запрещены).
8. Продолжают действовать ограничения на пересечение границы (исключения сделаны в отношении Латвии, Литвы и Финляндии).
9. Лица, которые пересекли границу Эстонии с целью въезда в страну, должны 14 дней оставаться в карантине (исключения сделаны в отношении Латвии, Литвы и Финляндии).
10. Правило 2+2.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кокорин с Мамаевым снова пойдут под суд
Ученые сказали, когда коронавирус погибает в течение 15 минут
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США