ВНЕСЕНЫ УТОЧНЕНИЯ! Обзор: какие ограничения продолжают действовать, какие будут смягчены и когда?

Программа смягчения ограничений

Занятия спортом

Разрешить с 18 мая всем спортивным командам тренироваться на свежем воздухе в составе и по правилам, определенным международными стандартами для этого вида спорта.

Разрешить с 18 мая тренировки в помещениях спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:

• соблюдение правила 2+2;

• заполняемость помещений на 50% от максимальной, но не более 10 человек в одной группе.

Разрешить с 1 июня тренировки спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:

• соблюдение правила 2+2;

• заполняемость помещений на 50% от максимальной;

• во время уличных тренировок не более 100 человек.

Разрешить с 18 мая соревнования на свежем воздухе, если на них не присутствуют зрители, а число участников не превышает 100 человек.

Публичные собрания

Разрешить с 18 мая публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:

• соблюдение правила 2+2;

• заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 10 человек;

• на свежем воздухе не более 100 человек.

С 1 июня разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:

• соблюдение правила 2+2 nõuet;

• заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 50 человек;

• на свежем воздухе не более 100 человек.

С 1 июля разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:

• соблюдение правила 2+2 nõuet;

• заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 500 человек;

• на свежем воздухе не более 1000 человек.

Публичные мероприятия

Разрешить с 1 июля публичные собрания, в том числе киносеансы, представления, концерты и конференции с соблюдением следующих условий:

• соблюдение правила 2+2;

• заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 500 человек;

• на свежем воздухе не более 1000 человек.

Учреждения социальной опеки и места лишения свободы

Разрешить с 18 мая посещения в местах лишения свободы при условии, что администрация учреждения обеспечит: