Внесена ясность! Таллинн пересмотрел решение об отправке школ на каникулы с 14 декабря

По мнению министра образования и науки Яака Ааба, в гимназиях стоит вести полноценную дистанционную учебу, а для младших и средних классов можно сделать послабления, передает "Актуальная камера".

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в четверг на совещании с директорами столичных школ им пришлось еще раз обсудить ситуацию.

"Надо признать, что решение правительства привело к определенному замешательству. Содержание решения не очень понятно. Если сначала был получен сигнал, что будут объявлены каникулы, то содержание этого решения означает продолжение учебного процесса в не очень понятной форме", - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

В итоге в Таллинне с понедельника гимназисты продолжат дистанционную учебу, а начальные и средние классы будут удаленно получать творческие задания, с которыми они могли бы справиться сами.

Мэр говорит, что уйти на каникулы сейчас не получится, даже если захотеть: такое решение принимается на государственном уровне, а правительство его так и не приняло.