ВМС Великобритании и стран Балтии проводят совместную операцию в Балтийском море

Военно-морские силы Великобритании и стран Балтии отрабатывают защиту морских коммуникаций от ударов с воздуха, моря и из-под воды, сопровождение и защиту транспортных судов, а также противоминное траление. Также запланированы стрельбы из палубного вооружения кораблей.

В состав экспедиционных сил входят фрегаты Lancaster и Westminster, а также корабль снабжения Tiderace Королевского флота Великобритании; патрульный корабль Jelgava ВМС Латвии; минный тральщик Selis и корабль поддержки Jotvingis ВМС Литвы; военный корабль Wambola ВМС Эстонии. Операцию поддерживают вертолеты морского базирования Великобритании.

По словам министра обороны Великобритании Бэна Уоллеса, страны Балтии являются близкими союзниками королевства. Совместная операция свидетельствует о долгом и плодотворном сотрудничестве в оборонной сфере и формате JEF, добавил он: ”Первая морская операция экспедиционных сил демонстрирует готовность Эстонии, Латвии, Литвы и Швеции к совместным действиям”.

”Обеспечение безопасности морских коммуникаций в кризис является ключевой задачей, поскольку больша́я часть грузов и военного снаряжения перевозится морем. Операция входящих в JEF сил как и находящиеся в Эстонии сухопутные силы Великобритании являются инструментами сдерживания”, — сказал заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Индрек Сирель.

Проводимая под руководством Великобритании операция является примером деятельности JEF. Коалицию сформировали в 2014 году, в нее входят Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды. Экспедиционные силы должны реагировать на кризисы в Северой Европе, странах Балтии и Северной Атлантике, а также быть готовыми выставить при необходимости боеготовое соединение для участия в операциях по всему миру.

JEF дополняет и расширяет возможности участников коалиции и альянса в целом в стратегии сдерживания. Постоянное сотрудничество в сфере планирования и боевой подготовки позволяет оперативно реагировать на враждебные действия и избегать эскалации возможных кризисов.