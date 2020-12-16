Вместо салюта на Вабадузе Таллинн организует фейерверки по всей столице

Мэр Таллинна Михаил Кылварт подтвердил, что в этом году фейерверки будут организованы в нескольких районах Таллинна — либо в пешей доступности, либо ими можно будет любоваться и вовсе из окна.

”В этом году традиционного салюта на горке Харью и новогоднего концерта на площади Вабадузе не будет, но фейерверк будет организован на улице Рейди, — сказал Михаил Кылварт. — Рейди теэ, полюбившаяся горожанам, достаточно просторна для того, чтобы можно было соблюдать правило 2+2 и сохранять дистанцию”.

Новогодние фейерверки, за которыми можно будет безопасно наблюдать, состоятся во всех районах города за исключением Кристийне и Нымме. В Хааберсти фейерверк проведут на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ, в Ласнамяэ — возле культурного центра ”Линдакиви” и в парке Тондилоо, в Пыхья-Таллинне — на Штромке, в Пирита — с Телебашни. Место проведения фейерверка в Мустамяэ станет известно в ближайшее время.

”Мы совместно с Эстонским обществом защиты животных призываем всех горожан не организовывать и не запускать частные фейерверки во дворах домов, поскольку таким образом подвергаются опасности не только зрители, но и домашние животные, — сказал мэр. — К сожалению, запуск фейерверков во дворах частных и многоквартирных домов ежегодно в декабре становится серьезной проблемой. Пиротехнику запускают по всему городу, без предупреждения, при этом подвергая опасности как людей, так и животных. Поэтому организацию новогодних салютов в этом году районные управы доверили специалистам, предотвращая тем самым возникновение возможных факторов риска”.

Член правления Эстонского общества защиты животных Гейт Карураху подчеркнула, что для животных фейерверк — непонятное и пугающее явление.

”Их реакция на источник страха может быть разной, — сказала Гейт Карураху. — Некоторые животные спасаются бегством, некоторые застывают от ужаса, кто-то начинает лихорадочно трястись от паники. В таком состоянии животные могут себя травмировать или попасть в опасную ситуацию. Точно так же, из-за паники, городские птицы могут взлететь и попасть в линии электропередачи, или же полететь настолько быстро и далеко, что запасы сил истощатся и птица погибнет”.