Вместо Мадисона в Рийгикогу может попасть член EKRE, выступавший с острой критикой в адрес Керсти Кальюлайд

Грюнталь является вице-председателем партийного округа Ярва- и Вильяндимаа, народным судьей Пярнуского дома суда и главой фирмы OÜ Grünthali Reisid.

О его политических позициях можно прочитать на сайте Uued Uudised. Например, в начале мая в своей статье-мнении он выступил в защиту Марти Куузика и обвинил в несправедливом отношении как прессу, так и президента Керсти Кальюлайд.

”К публичному бичеванию присоединилась и президент ЭР Керсти Кальюлайд, которая проигнорировала конституционные ценности, по которым президент должен быть непоколебимо беспристрастным и справедливым стражем Конституции”, — сказал политики.

”Попирая установленные конституцией принципы презумпции невиновности, она сознательно дала общественности сигнал, что выдвижение анонимных обвинений через прессу — это достаточное основание для того, чтобы без суда и следствия обвинить человека”.

”Скажу прямо, Керсти Кальюлайд полностью запятнала имидж должность президента Эстонской Республики”.