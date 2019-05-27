27.05.2019, 12:10

Вместо Мадисона в Рийгикогу может попасть член EKRE, выступавший с острой критикой в адрес Керсти Кальюлайд


rus.delfi.ee
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Вместо Мадисона в Рийгикогу может попасть член EKRE, выступавший с острой критикой в адрес Керсти Кальюлайд
Foto: Lii Sammler

Если Яак Мадисон (EKRE) отправится на работу в Европарламент, то его место в Рийгикогу займет его однопартиец Калле Грюнталь. Марину Кальюрайнд и Свена Миксера, скорее всего, заменят Лаури Ляэнеметс и Яак Юске.

Грюнталь является вице-председателем партийного округа Ярва- и Вильяндимаа, народным судьей Пярнуского дома суда и главой фирмы OÜ Grünthali Reisid.

О его политических позициях можно прочитать на сайте Uued Uudised. Например, в начале мая в своей статье-мнении он выступил в защиту Марти Куузика и обвинил в несправедливом отношении как прессу, так и президента Керсти Кальюлайд.

”К публичному бичеванию присоединилась и президент ЭР Керсти Кальюлайд, которая проигнорировала конституционные ценности, по которым президент должен быть непоколебимо беспристрастным и справедливым стражем Конституции”, — сказал политики.

”Попирая установленные конституцией принципы презумпции невиновности, она сознательно дала общественности сигнал, что выдвижение анонимных обвинений через прессу — это достаточное основание для того, чтобы без суда и следствия обвинить человека”.

”Скажу прямо, Керсти Кальюлайд полностью запятнала имидж должность президента Эстонской Республики”.

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