Вместо карантина — тест на коронавирус. Распоряжения о пересечении границы и необходимости соблюдать карантин

5. До 31 августа 2020 года положения пунктов 1 и 2 не применяются к не имеющим симптомов заболевания спортсменам, представляющим Эстонию или тренирующимся в Эстонии, или к членам команд спортсменов согласно списку Олимпийского комитета Эстонии, а также к лицам, участвующим в спортивном соревновании или мероприятии в качестве спортсменов, членов команд спортсменов или напрямую связанным с организацией спортивного соревнования или мероприятия согласно списку федерации. Департамент здоровья устанавливает необходимые ограничения на свободное передвижение таких лиц.

6. Положения пунктов 1 и 2 не применяются к не имеющим симптомов болезни лицам, участвующим в указанном в пункте 7 публичном мероприятии в качестве выступающих, или напрямую связанным с проведением мероприятия, либо которые участвуют в спортивном соревновании или мероприятии в качестве спортсменов, членов команд спортсменов или напрямую связанным с проведением спортивного соревнования или мероприятия.

7. Публичные мероприятия, спортивные соревнования и спортивные мероприятия, условия для участников которых отличаются от указанного в пункте 15 и 19, разрешены на следующих условиях:

1) к мероприятию проявляется значительный общественный или государственный интерес;

2) орган местного самоуправления по месту проведения мероприятия предоставил позицию относительно проведения мероприятия;

3) Департамент здоровья вынес заключение о пригодности плана снижения рисков, составленного организатором мероприятия, для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

8. Департамент здоровья устанавливает необходимые ограничения на свободное передвижение лиц, указанных в пункте 6.

9. В торговом зале, в том числе в клиентском зале поставщика услуг или предприятия общественного питания (далее вместе торговый зал), а также в местах общего пользования торговых центров можно передвигаться, если выполнены следующие условия:

1) обеспечена возможность соблюдения дистанции между людьми, и владелец проверяет выполнение данного требования;

2) владелец обеспечил наличие в торговом зале дезинфицирующих средств для сотрудников и клиентов как минимум на входе и выходе;

3) обеспечено выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

10. Клиенты имеют право находиться в месте оказания развлекательных услуг, если выполнены следующие условия: 1) поставщик услуг обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места оказания услуги;

3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Указанные требования действуют также во время оказания развлекательных услуг.

11. Во внутренних помещениях требование не более чем 50-процентной заполняемости не распространяется на публичные собрания, публичные мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и кинопоказы, при условии, что

людям предоставлены фиксированные места для сидения в предусмотренной для этого зоне.

12. Действует полное ограничение на свободное передвижение пассажиров при посадке на судно Таллинн–Стокгольм–Таллинн с целью совершения увеселительной поездки.

13. Публичные собрания разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) организатор собрания обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) организатор собрания обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-процентную заполняемость, и количество участников не более 1500 человек;

3) организатор собрания обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 2000 человек;

4) организатор собрания обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

5) организатор собрания обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

14. Предназначенными для общественного пользования банями, спа, бассейнами, водными центрами и купальнями, можно пользоваться, если выполнены следующие условия:

1) поставщик услуг обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) поставщик услуг обеспечивает 50-процентную заполняемость места оказания услуги;

3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

На занятия спортом или тренировки в указанных местах распространяются требования, установленные в пунктах 17 и 18.

15. Публичные мероприятия разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) организатор мероприятия обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-процентную заполняемость, и количество участников не более 1500 человек;

3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 2000 человек;

4) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

5) организатор мероприятия обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

16. Проведение открытых богослужений и других открытых религиозных обрядов разрешено, если соблюдается требование обеспечения возможности соблюдения дистанции между людьми, обеспечено наличие дезинфицирующих средств и выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

17. На открытом воздухе разрешено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, только если обеспечена возможность соблюдения дистанции между людьми, организатор обеспечил наличие дезинфицирующих средств, и выполнение требований по дезинфицированию соответствует инструкциям Департамента здоровья. Ограничение не распространяется на спортивные команды в любых видах спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии и лиги чемпионов.

18. Во внутренних помещениях разрешено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, только если выполнены следующие условия:

1) организатор обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) организатор обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость за исключением спортивных команд в любых видах спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии и лиги чемпионов;

3) организатор обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) организатор обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

19. Спортивные мероприятия разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) организатор мероприятия обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-процентную заполняемость, и количество участников не более 1500 человек;

3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 2000 человек;

4) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

5) организатор мероприятия обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

20. Посещение музеев и выставочных учреждений разрешено, если выполнены следующие условия:

1) поставщик услуг обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

3) поставщик услуг обеспечивает в открытых для посетителей помещениях влажную чистку часто касаемых поверхностей каждые 2−4 часа;

4) интерактивные экспонаты закрыты, или поставщик услуг обеспечивает их влажную чистку после каждого использования, или поставщик услуг сделал доступными для посетителей одноразовые перчатки и обеспечил безопасное обращение с ними после использования;

5) организатор при возможности заменяет бесплатные информационные материалы на физических носителях на информационные материалы на цифровых носителях;

6) не организуются творческая работа и мастер-классы, на которых используются общие средства труда, или обеспечивается их дезинфекция после каждого пользователя.

19.08.2020 23:00 Исправление ошибки — на основании части 3 статьи 10 Закона о Riigi Teataja исправлена явная ошибка в нумерации подпунктов пункта 20.

21. В соответствии с частью 1 статьи 44 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними” надзор за выполнением установленных в распоряжении требований осуществляет Департамент здоровья. Департамент здоровья имеет право привлечь к надзору Департамент полиции и пограничной охраны, соблюдая при этом требования и порядок оказания помощи, установленного в Законе "Об административном сотрудничестве".

22. Ограничения и меры, установленные распоряжением, остаются в силе до указанного в распоряжении срока, до изменения распоряжения или признания его недействительным, а их необходимость оценивается не реже, чем каждые две недели.

23. Распоряжение вступает в силу 19 августа 2020 года. Пункт 2 и подпункт 3 пункта 3 вступает в силу 1 сентября 2020 года.

19.08.2020 23:00 Исправление ошибки — на основании части 3 статьи 10 Закона о Riigi Teataja исправлена явная неточность во втором предложении пункта 23, добавлено ”Пункт 2 и”.

24. Признать недействительным распоряжение Правительства Республики № 172 от 16 мая 2020 года ”Необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий”.

25. Распоряжение опубликовать на сайте Правительства Республики и в государственном вестнике Riigi Teataja.

При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании ч. 2 ст. 2 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними” заболевание COVID-19 отвечает признакам нового опасного инфекционного заболевания, поскольку отсутствует эффективное лечение вызванного вирусом заболевания, и распространение заболевания может превысить мощности больниц, а также поскольку требования, меры и ограничения, вводимые распоряжением, повлекут за собой существенное общественное и экономическое влияние. В настоящее время риск распространения вируса очень высок, поэтому для его снижения является соразмерным ограничение на свободное передвижение лиц в указанных местах для защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса с целью предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

Распоряжением вводятся неизбежно необходимые требования, меры и ограничения по предотвращению распространения вируса для защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса, в том числе для обеспечения непрерывности деятельности государства. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. Максимальный размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас

Премьер-министр

Таймар Петеркоп

Государственный секретарь

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!