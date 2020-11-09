Вместо Департамента мобильности в Эстонии появится Транспортный департамент

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что название ”Департамент мобильности” вызывало путаницу уже при представлении законопроекта. В процессе обсуждения законопроекта комиссия запросила отдельную языковую экспертизу в Институте эстонского языка. Свое мнение об изменении названия представил и Совет по морской терминологии. ”Название ”Транспортный департамент” наиболее точно и понятно для общественности определяет задания учреждения, занимающегося обеспечением перевозок грузов и пассажиров в различных транспортных сферах. Это включает в себя автомобильный, авиа и морской транспорт. Неважно, говорим ли мы о грузовых или о пассажирских перевозках”, — отметил Сестер.

Член комиссии по экономике Аннели Аккерманн добавила, что слово liikuvus (мобильность), от которого произошло изначально предложенное название, в эстонском языке означает способность самостоятельно двигаться или перемещаться. ”Товары и предметы же можно перемещать, т.е. транспортировать. Поэтому я считаю, что название Транспортный департамент является наиболее точным и отражающим суть”, — добавила она.

Согласно пояснительной записке к проекту закона о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и в другие законы (объединение Авиационного департамента, Департамента шоссейных дорог и Департамента водных путей) (236 SE), объединение ведомств опирается на общие принципы государственной реформы: сократить число учреждений и дублирование, повысить качество и доступность публичных услуг. Новое ведомство должно стать центром компетенции в сфере транспорта. Его задача — планирование наиболее эффективных логистических решений и выполнение крупномасштабных проектов, затрагивающих разные виды транспорта. В Министерстве экономики и коммуникаций будет создана должность вице-канцлера по вопросам мореходства. Второе чтение проекта запланировано на 18 ноября.