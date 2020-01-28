Вместе с посылкой — коронавирус? Omniva ответила, можно ли заразиться, заказывая товар из Китая

"По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус удерживается во внешней среде 24-48 часов на твердых поверхностях, 8-12 часов на пористых материалах (одежда, бумага) и до 72 часов на влажных поверхностях.

По словам специалистов по международным перевозкам Omniva, почтовые посылки из Китая таким образом не представляют опасность. На данный момент посылка из Китая в Эстонии приходит минимум за одну неделю, как правило, еще больше. Иногда товар оставляют на пару месяцев на складах в других странах (в России, Турции), поэтому заразиться вирусом от посылки крайне сложно. Несмотря на это, сотрудники почты уделяют особое внимание ежедневной гигиене рук", — рассказали представители главной почты Эстонии.

Советник Департамента здоровья по эпидемиологической готовности Ирина Донченко подтвердила, что в данный момент нет никакой причины беспокоиться из-за посылок. Вирус не сохраняется долго и не устойчив во внешней среде. То время, которое уходит на отправку товара, слишком долгое.

Китайские власти также сообщили, что организуют дополнительную дезинфекцию этих посылок.