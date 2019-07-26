26.07.2019, 07:41

Влиятельный грузинский менеджер: в Эстонии к грузинам относились лучше, чем к русским

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rus.delfi.ee
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Влиятельный грузинский менеджер: в Эстонии к грузинам относились лучше, чем к русским
Ekspress Meedia

Андро Ишкариани — директор самого популярного в масштабах всей Грузии санатория Legends, расположенного в элитной по советским меркам курортной зоне Цхалтубо, вспомнил о том, как посещал Эстонию: в советское время и несколько лет назад.

Случаи советских времен оставили у Андро смешанные чувства.

”Это было в 84-85 году, мы с папой приехали в Эстонию в рамках его работы по изучению Балтийского моря. Папа работал в Институте микрологии, тема его работы — ржавчина и как избежать ее негативного влияния, а также разработка материалов, препятствующих ржавчине в морской среде”.

”Мы ездили по Прибалтике, приехали в Эстонию. С гостиницами было трудно, даже место в кемпинге было не достать. Пришлось просто постучаться в чью-то дверь. Только тогда, когда разобрались, что мы — грузины, то нас пустили. И это было очень приятно”.

Другой случай тоже примерно на ту же тему произошел в тот же приезд.

”Остановились мы на машине около магазинчика. Заходим, папа говорит на русском: нам три сосиски, две таких-то булочки, и два хлеба. Продавщица просто повернулась спиной, и стала обслуживать других покупателей. И так повторилось три раза!

На четвертый раз папа сделал ей заказ на грузинском! Она удивилась, встрепенулась и на чистом русском спросила: ”А на каком языке вы счас со мной говорили?” — рассказывает Андро.

”Господи, мы же тебя спрашивали на языке, на котором ты понимаешь! Почему ты нас на обслужила? А стоило нам перейти на грузинский, то ты с нами сама почему-то сразу же заговорила на русском!” — недоумевает Андро.

”Второй раз был в Эстонии четыре-пять лет назад, теперь есть другие языки на которых можно общаться. Английский работает, немецкий…”, — говорит Андро, давая понять, что теперь в Эстонии никакого языкового барьера нет.

Что касается отдыха эстоноземельцев в Грузии, то интерес к нему есть. Проблема была с перелётами, но вроде сейчас она отчасти решена: есть прямые рейсы из Вильнюса и Риги, скоро откроют из Таллинна.

Директор Legends Tskaltubo SPA Resort уверен: эстонские туристы оценят его санаторий, который по существу является курортом в курорте. По его словам, это единственный отель в Грузии, который имеет программу ”всё включено” — чача, пиво, вино!

”Я много ездил по миру и имею представление в соотношении ”цена — качество”. Грузия этом отношении — супер!”

На вопрос, что из туристического бизнеса в Эстонии его поразило больше всего, Андрон ответил, что его заинтересовала тема финских алкотуристов. ”Они приезжают на уик-энд, загружаются в Таллинне. Весь Таллинн оживает! Не знаю, как счас, а тогда это бросалось в глаза”.

Андро также отметил как большой плюс таллинского туристического бизнеса — стилистическое оформление таллиннских гостиниц: классика или модерн, и тд.

Подробнее об услових отдыха в Грузии читайте в следующем номере журнала ”Яна”.


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