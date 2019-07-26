Влиятельный грузинский менеджер: в Эстонии к грузинам относились лучше, чем к русским

Случаи советских времен оставили у Андро смешанные чувства.

”Это было в 84-85 году, мы с папой приехали в Эстонию в рамках его работы по изучению Балтийского моря. Папа работал в Институте микрологии, тема его работы — ржавчина и как избежать ее негативного влияния, а также разработка материалов, препятствующих ржавчине в морской среде”.

”Мы ездили по Прибалтике, приехали в Эстонию. С гостиницами было трудно, даже место в кемпинге было не достать. Пришлось просто постучаться в чью-то дверь. Только тогда, когда разобрались, что мы — грузины, то нас пустили. И это было очень приятно”.

Другой случай тоже примерно на ту же тему произошел в тот же приезд.

”Остановились мы на машине около магазинчика. Заходим, папа говорит на русском: нам три сосиски, две таких-то булочки, и два хлеба. Продавщица просто повернулась спиной, и стала обслуживать других покупателей. И так повторилось три раза!

На четвертый раз папа сделал ей заказ на грузинском! Она удивилась, встрепенулась и на чистом русском спросила: ”А на каком языке вы счас со мной говорили?” — рассказывает Андро.

”Господи, мы же тебя спрашивали на языке, на котором ты понимаешь! Почему ты нас на обслужила? А стоило нам перейти на грузинский, то ты с нами сама почему-то сразу же заговорила на русском!” — недоумевает Андро.

”Второй раз был в Эстонии четыре-пять лет назад, теперь есть другие языки на которых можно общаться. Английский работает, немецкий…”, — говорит Андро, давая понять, что теперь в Эстонии никакого языкового барьера нет.

Что касается отдыха эстоноземельцев в Грузии, то интерес к нему есть. Проблема была с перелётами, но вроде сейчас она отчасти решена: есть прямые рейсы из Вильнюса и Риги, скоро откроют из Таллинна.