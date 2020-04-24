Влияние кризиса: многие работники и работодатели оказались не готовы к удаленной работе

Чрезвычайное положение в Эстонии привело к появлению рекордного количества людей, работающих удаленно, что лишь акцентировало типичные компьютерные проблемы современности. По мере вынужденного распространения удаленной работы у пользователей возникало все больше технических вопросов. Поскольку далеко не каждый человек может и должен разбираться в тонкостях информационных технологий, Elisa открыла бесплатную телефонную службу по настройке устройств — полезные советы и дельные ответы на технические вопросы на расстоянии одного звонка.
”Количество звонков резко увеличилось после введения чрезвычайного положения. На прошлой неделе мы обслужили столько же клиентов, сколько раньше обращалось к нам в течение целого месяца”, пояснила менеджер службы Elisa по настройке устройств Сигрид Оявеэ. ”Технические проблемы — совершенно нормальное явление. При срочном поиске решения лучше сразу обратиться к специалистам службы Elisa по настройке устройств, а не пытаться самостоятельно что-то придумать. Ситуация такова, что многим этой весной внезапно и впервые пришлось заняться удаленной работой, соответственно появились непривычные проблемы, что подтверждается преобладанием вопросов именно об удаленной работе в первые дни чрезвычайного положения. Например, звонившие спрашивали о настройках VPN и виртуального рабочего стола для удаленного доступа. Многие обращения были связаны с интернет-доступом и профильным программным обеспечением”.
Персонал службы по настройке устройств часто советовал подходящие программы для общения с работающими на дому коллегами и совместного осуществления проектов.
Наиболее распространенные темы обращений в службу:
- Настройки программ — первичные параметры Windows и Outlook, антивирусы и решения для проведения видеоконференций.
- Сетевые настройки — улучшение сигнала Wi-Fi, подключение к VPN-терминалам и даже выход в интернет через Playstation 4.
- Настройки телевизоров — подключение периферийных устройств, запуск приложений, подготовка домашнего кинотеатра.
- По сравнению с февралем специалисты службы Elisa по настройке устройств провели в 2,5 раза больше времени в телефонных беседах.
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