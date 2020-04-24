24.04.2020, 11:31

Влияние кризиса: многие работники и работодатели оказались не готовы к удаленной работе


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Kontor stockFoto: Mana Kaasik

В связи с чрезвычайным положением Elisa открыла в минувшем месяце бесплатную службу по настройке устройств, которой уже воспользовалось огромное количество клиентов. Чаще всего звонившие пытались решить проблемы, связанные с удаленной работой и обустройством офиса на дому.

Чрезвычайное положение в Эстонии привело к появлению рекордного количества людей, работающих удаленно, что лишь акцентировало типичные компьютерные проблемы современности. По мере вынужденного распространения удаленной работы у пользователей возникало все больше технических вопросов. Поскольку далеко не каждый человек может и должен разбираться в тонкостях информационных технологий, Elisa открыла бесплатную телефонную службу по настройке устройств — полезные советы и дельные ответы на технические вопросы на расстоянии одного звонка.

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”Количество звонков резко увеличилось после введения чрезвычайного положения. На прошлой неделе мы обслужили столько же клиентов, сколько раньше обращалось к нам в течение целого месяца”, пояснила менеджер службы Elisa по настройке устройств Сигрид Оявеэ. ”Технические проблемы — совершенно нормальное явление. При срочном поиске решения лучше сразу обратиться к специалистам службы Elisa по настройке устройств, а не пытаться самостоятельно что-то придумать. Ситуация такова, что многим этой весной внезапно и впервые пришлось заняться удаленной работой, соответственно появились непривычные проблемы, что подтверждается преобладанием вопросов именно об удаленной работе в первые дни чрезвычайного положения. Например, звонившие спрашивали о настройках VPN и виртуального рабочего стола для удаленного доступа. Многие обращения были связаны с интернет-доступом и профильным программным обеспечением”.

Персонал службы по настройке устройств часто советовал подходящие программы для общения с работающими на дому коллегами и совместного осуществления проектов.

Наиболее распространенные темы обращений в службу:

  • Настройки программ — первичные параметры Windows и Outlook, антивирусы и решения для проведения видеоконференций.
  • Сетевые настройки — улучшение сигнала Wi-Fi, подключение к VPN-терминалам и даже выход в интернет через Playstation 4.
  • Настройки телевизоров — подключение периферийных устройств, запуск приложений, подготовка домашнего кинотеатра.
  • По сравнению с февралем специалисты службы Elisa по настройке устройств провели в 2,5 раза больше времени в телефонных беседах.


”Это обусловлено не только возросшим количеством звонков, но и высокой долей сложных проблем. Нередко приходится подробно инструктировать звонящего, поскольку многие пользователи испытывают дискомфорт при работе с техническими данными. В марте средняя длительность звонка увеличилась с пяти до девяти минут”, уточнила Сигрид Оявеэ.

По словам менеджера службы Elisa по настройке устройств, отрадно видеть, что многие жители нашей страны смогли начать работать на дому и приспособиться к сложной ситуации. Сигрид Оявеэ советует всем изучить типовые требования к обустройству работы на дому, чтобы при необходимости приступить к такой работе быстро и без проблем. С обзором тем можно ознакомиться здесь!

В прошлом году служба Elisa по настройке устройств помогла примерно пяти тысячам клиентов решить технические проблемы и найти ответы на соответствующие вопросы. Бесплатная служба Elisa по настройке устройств работает с понедельника по пятницу в 9.00-19.30 по телефонному номеру 699 1919. К специалистам службы можно смело обращаться с любыми техническими вопросами.

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