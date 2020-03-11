Влияние коронавируса: переносятся крупная технологическая конференция и вступительные тесты столичных элитных школ

После обсуждения с Департаментом здоровья, городом Таллинном, партнерами и командой мероприятия Latitude59 решила перенести конференцию, чтобы поспособствовать предотвращению распространения коронавируса и обеспечить безопасность участников, партнеров и команды на мероприятии.

Организатор конференции сообщил, что хотя сейчас вероятность местного широкого распространения вируса в Эстонии невысока, учитывая доходящую до 2500 участников международную публику Latitude59, перенос мероприятия является верным шагом, чтобы поспособствовать предотвращению распространения коронавируса.

Билеты, которые куплены до переноса мероприятия, действуют также 27 и 28 августа. По сообщению Latitude59, команда сделает все от себя зависящее, чтобы все обнародованные к настоящему моменту докладчики выступили и на мероприятии в августе.

Уже в конце этой недели должны были состояться вступительные тесты таллиннских элитных школ, которые предусмотрены для семиклассников и поступающих в гимназию. Теперь они переносятся.