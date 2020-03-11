Влияние коронавируса: переносятся крупная технологическая конференция и вступительные тесты столичных элитных школ

"Опираясь на рекомендации владельца школы и Министерства образования и науки в связи с распространением вирусного заболевания COVID-19, Гимназия Густава Адольфа, Таллиннский английский колледж, Таллиннская реальная школа и Таллиннская 21-я школа решили перенести запланированные на 14 марта письменные тесты общих испытаний", — значится на сайте Гимназии Густава Адольфа.
"Запланированные на 13 марта тесты реального 7-го класса также перенесены. Новую дату тестирования мы сообщим при первой возможности".
Напомним, на заседании антикризисной комиссии, состоявшемся вечером 9 марта, для предотвращения распространения коронавируса было решено на два месяца приостановить все зарубежные командировки как муниципальных, так и других подведомственных учреждений. В том числе школьные зарубежные поездки, учебные поездки и экскурсии.
Вернувшиеся из регионов с высокой степенью риска работники и ученики должны оставаться дома в течение 14 дней карантинного периода.
Сейчас в Таллинне закрыта Гимназия Кристийне, поскольку на прошлой неделе у одного ученика диагностировали коронавирус. Он один день после каникул ходил в школу. В пятницу в Департаменте здоровья подтвердили, что коллектив школы должен 14 дней находиться дома. Учебная работа продолжается в форме э-обучения.
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