11.03.2020, 14:09

Влияние коронавируса: переносятся крупная технологическая конференция и вступительные тесты столичных элитных школ

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Влияние коронавируса: переносятся крупная технологическая конференция и вступительные тесты столичных элитных школ
Latitude59 konverents 2019. aastalFoto: Rauno Volmar

Конференция технологий, предпринимательства и инноваций Latitude59 переносится в связи с распространяющимся в мире коронавирусом и состоится 27-28 августа.

После обсуждения с Департаментом здоровья, городом Таллинном, партнерами и командой мероприятия Latitude59 решила перенести конференцию, чтобы поспособствовать предотвращению распространения коронавируса и обеспечить безопасность участников, партнеров и команды на мероприятии.

Организатор конференции сообщил, что хотя сейчас вероятность местного широкого распространения вируса в Эстонии невысока, учитывая доходящую до 2500 участников международную публику Latitude59, перенос мероприятия является верным шагом, чтобы поспособствовать предотвращению распространения коронавируса.

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Билеты, которые куплены до переноса мероприятия, действуют также 27 и 28 августа. По сообщению Latitude59, команда сделает все от себя зависящее, чтобы все обнародованные к настоящему моменту докладчики выступили и на мероприятии в августе.

Уже в конце этой недели должны были состояться вступительные тесты таллиннских элитных школ, которые предусмотрены для семиклассников и поступающих в гимназию. Теперь они переносятся.

"Опираясь на рекомендации владельца школы и Министерства образования и науки в связи с распространением вирусного заболевания COVID-19, Гимназия Густава Адольфа, Таллиннский английский колледж, Таллиннская реальная школа и Таллиннская 21-я школа решили перенести запланированные на 14 марта письменные тесты общих испытаний", — значится на сайте Гимназии Густава Адольфа.

"Запланированные на 13 марта тесты реального 7-го класса также перенесены. Новую дату тестирования мы сообщим при первой возможности".

Напомним, на заседании антикризисной комиссии, состоявшемся вечером 9 марта, для предотвращения распространения коронавируса было решено на два месяца приостановить все зарубежные командировки как муниципальных, так и других подведомственных учреждений. В том числе школьные зарубежные поездки, учебные поездки и экскурсии.

Вернувшиеся из регионов с высокой степенью риска работники и ученики должны оставаться дома в течение 14 дней карантинного периода.

Сейчас в Таллинне закрыта Гимназия Кристийне, поскольку на прошлой неделе у одного ученика диагностировали коронавирус. Он один день после каникул ходил в школу. В пятницу в Департаменте здоровья подтвердили, что коллектив школы должен 14 дней находиться дома. Учебная работа продолжается в форме э-обучения.

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