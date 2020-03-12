12.03.2020, 20:32

Власти Тарту закрывают город на замок: школы, музеи, библиотеки уходят на карантин

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Власти Тарту закрывают город на замок: школы, музеи, библиотеки уходят на карантин
Argo Ingver

В четверг, во второй половине дня Департамент здоровья сообщил о двух случаях заболевания китайским коронавирусом в Тарту. В связи с быстрым распространением заразы Тартуская горуправа решила с 16 марта перевести все городские общеобразовательные школы на дистанционное обучение.

Также с субботы, 14 марта закрываются находящиеся в ведении города музеи, школы по интересам, библиотеки, дневные центры и спортивные базы. Первоначальным сроком действия ограничений определено 30 марта.

По словам мэра Урмаса Клааса, эти решения очень важны, чтобы защитить горожан. "Распространение вируса непредсказуемо и мы должны сделать всё для воспрепятствованию этому", - сказал градоначальник.

Работать до отдельного распоряжения будут только школы для детей с особыми потребностями и детские сады. При этом родителям рекомендуют по возможности не приводить детей в дошкольные образовательные учреждения.

Власти рекомендуют и всем частным школам города перейти на дистанционное обучение.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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