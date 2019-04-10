Власти Таллинна: весенняя уборка пошла полным ходом

Фирмы-партнеры Таллинского коммунального департамента развернули уборку основных магистралей города. 16 апреля пройдет традиционный день мойки городских улиц, а всю приборку намечено завершить к 1 мая.
С 19 марта уже вывезены с улиц и тротуаров Таллинна 3216 тонн сметок и 266 тонн бытовых отходов. На поливку улиц использованы 3485 кубометров воды. В городе работают четыре десятка уборочных механизмов и 28 бригад рабочих.
Вместе с коммунальной полицией проводятся рейды по проверке состояния тротуаров и дворовых территорий, а также строительных объектов.