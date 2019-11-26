26.11.2019, 18:50

Власти Таллинна призывают жителей к осторожности на дорогах


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29. aprill 2017
29. aprill 2017Foto: Madis Veltman

Партнеры Таллинна, предоставляющие услуги по обслуживанию дорог, принимают профилактические меры для борьбы с гололедицей, так как из-за погодных условий дороги местами могут стать скользкими, сообщает коммуникационный отдел мэрии. В то же время власти призывают жителей быть осторожными и внимательными.

В соответствии с прогнозом погоды, сегодня пройдет небольшой дождь, что при минусовой температуре может привести к образованию черного льда. Несмотря на то, что предпринимаются профилактические меры, на некоторых участках дорог может быть скользко.

”В связи с этим все участники движения, в том числе пешеходы, должны быть осторожны, запасаться временем для передвижения по городу и учитывать быстро меняющиеся дорожные условия”, — подчеркнул заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

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