Власти Таллинна призывают жителей к осторожности на дорогах
Партнеры Таллинна, предоставляющие услуги по обслуживанию дорог, принимают профилактические меры для борьбы с гололедицей, так как из-за погодных условий дороги местами могут стать скользкими, сообщает коммуникационный отдел мэрии. В то же время власти призывают жителей быть осторожными и внимательными.
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