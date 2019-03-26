26.03.2019, 19:31

Власти Таллинна: пора укладывать на хранение шипованную резину


rus.delfi.ee
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Kummiproff
фото иллюстративноеFoto: Karin Kaljuläte

Использование зимних шин допускается с 15 октября до 31 марта, зимней резины — обязательно с 1 декабря по 1 марта.

Поскольку улицы Таллинна и снежного покрова, и ледяной корки в основном лишены, то нет смысла превращать шипованными шинами в пыль асфальтовое покрытие, считает заместитель заведующего Таллинским коммунальным департаментом Тармо Сульг.

Весенняя уборка улиц нынче в столице началась 19 марта.

Примечание: На станциях обработки отходов от одного лица принимают до восьми использованных автопокрышек.

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