26.03.2019, 19:31
Власти Таллинна: пора укладывать на хранение шипованную резину
Использование зимних шин допускается с 15 октября до 31 марта, зимней резины — обязательно с 1 декабря по 1 марта.
Использование зимних шин допускается с 15 октября до 31 марта, зимней резины — обязательно с 1 декабря по 1 марта.
Поскольку улицы Таллинна и снежного покрова, и ледяной корки в основном лишены, то нет смысла превращать шипованными шинами в пыль асфальтовое покрытие, считает заместитель заведующего Таллинским коммунальным департаментом Тармо Сульг.
Весенняя уборка улиц нынче в столице началась 19 марта.
Примечание: На станциях обработки отходов от одного лица принимают до восьми использованных автопокрышек.
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