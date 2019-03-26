Власти Таллинна: пора укладывать на хранение шипованную резину

Поскольку улицы Таллинна и снежного покрова, и ледяной корки в основном лишены, то нет смысла превращать шипованными шинами в пыль асфальтовое покрытие, считает заместитель заведующего Таллинским коммунальным департаментом Тармо Сульг.

Весенняя уборка улиц нынче в столице началась 19 марта.

Примечание: На станциях обработки отходов от одного лица принимают до восьми использованных автопокрышек.