14.06.2019, 15:30

Власти Таллинна получили просьбу о закрытии улиц от киногруппы Нолана раньше, чем утверждают?

 (24)
Греэте Пальги
Греэте Пальги
EST
Mihhail Kõlvarti valimine Tallinna linnapeaks
Mihhail Kõlvarti valimine Tallinna linnapeaksFoto: Madis Veltman

По данным редакции Delfi, не исключено, что вчерашняя информация мэра Таллинна Михаила Кылварта о том, что якобы команда режиссера Кристофера Нолана только несколько дней назад представила дополнительные требования по закрытию улиц, не совсем точная. По утверждению Кылварта, добавилась просьба по закрытию мостов на Лаагна теэ.

Согласно обычной практике, съемочная группа идет на место съемок, когда знает, что имеет возможность там снимать. Согласно той информацией, которой располагает Delfi, команда Нолана уже имела представление о местах съемок и их длительности. Просто Allfilm обнародовал вчера сообщение о достижении договоренности по Лаагна теэ слишком рано, что вызвало недовольство мэрии. Продюсер Allfilm Иво Фелт признал, что оповещение о достижении договоренностей было ошибкой в коммуникации.

Читайте также:

"Я все время слышу, что у съемочной команды все решено, но транспортный департамент говорит, что это не совсем так”, — говорит советник Таллиннской горуправы Прийт Симсон. ”Я не понимаю этих разговоров о том, что съемочная группа приезжает только на оговоренные места съемок, а чем мы тогда по утрам занимались?” — ссылается Симсон на совещания с участием властей Таллинна и киногруппы по поводу съемок в столице.

На вопрос, представили ли кинематографисты просьбу закрыть помимо Лаагна теэ также и мосты на Лаагна теэ, а также еще несколько улиц, Симсон ответить не смог. ”Я не могу сказать, чего касались беседы в транспортном департаменте”, — сказал он.

”Я постоянно слышу о том, что все давно уже ясно, но эти разговоры о договоренностях преждевременны”, — считает чиновник мэрии.

Михаил Кылварт сказал вчера, что лишь в начале недели киногруппа сообщила, что хотела бы закрыть мосты на Лаагна теэ и еще несколько столичных улиц. Симсон утверждает, что он не знает, в какой день команда режиссера озвучила эту просьбу.

”Я не исключаю, что в каких-то разговорах они (названия улиц — ред.) упоминались, но то, что это было включено в договор, стало для мэра сюрпризом”, — объяснил советник горуправы. Симсон уточнил, что имеет в виду черновик договора между Таллинном и киногруппой и закрытии улиц. Когда черновик был составлен, чиновник не знает.

Читайте также:
Читайте также: