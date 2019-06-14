Власти Таллинна получили просьбу о закрытии улиц от киногруппы Нолана раньше, чем утверждают?

Согласно обычной практике, съемочная группа идет на место съемок, когда знает, что имеет возможность там снимать. Согласно той информацией, которой располагает Delfi, команда Нолана уже имела представление о местах съемок и их длительности. Просто Allfilm обнародовал вчера сообщение о достижении договоренности по Лаагна теэ слишком рано, что вызвало недовольство мэрии. Продюсер Allfilm Иво Фелт признал, что оповещение о достижении договоренностей было ошибкой в коммуникации.

"Я все время слышу, что у съемочной команды все решено, но транспортный департамент говорит, что это не совсем так”, — говорит советник Таллиннской горуправы Прийт Симсон. ”Я не понимаю этих разговоров о том, что съемочная группа приезжает только на оговоренные места съемок, а чем мы тогда по утрам занимались?” — ссылается Симсон на совещания с участием властей Таллинна и киногруппы по поводу съемок в столице.

На вопрос, представили ли кинематографисты просьбу закрыть помимо Лаагна теэ также и мосты на Лаагна теэ, а также еще несколько улиц, Симсон ответить не смог. ”Я не могу сказать, чего касались беседы в транспортном департаменте”, — сказал он.

”Я постоянно слышу о том, что все давно уже ясно, но эти разговоры о договоренностях преждевременны”, — считает чиновник мэрии.