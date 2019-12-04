Власти Таллинна недовольны состоянием многих городских тротуаров

Вице-мэр отметил, что, поскольку именно пешеходы особенно уязвимы в случае гололедицы, город намерен в дальнейшем больше внимания уделять состоянию тротуаров, которые находятся в сфере ответственности частных собственников. «Тротуары нужно очищать и бороться с гололедицей не только по утрам, но и по необходимости в зависимости от погодных условий. Поэтому задачей муниципальной полиции станет картографировать самые опасные участки и при необходимости делать предписания или оповещения, а если этого будет не достаточно, то и штрафовать, - сказал Кландорф. – Также мы предложили следующее решение – в тех местах, где ходит много людей, город сам может убирать снег и лед, если собственник недвижимости этим не занимается. Но в этом случае нужно, чтобы собственники были согласны оплачивать эту услугу городу. Тогда им не нужно будет беспокоиться об уборке, только об оплате».

Чтобы позаботиться о безопасном передвижении пешеходов в зимних погодных условиях, сегодня Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в рамках пилотного проекта заключит договоры с администраторами четырех объектов недвижимости (б. Эстония, 1/3, 5, б. Рявала, 8 и б. Эстония 9/б. Рявала 12) для оказания услуги по очистке тротуаров. В соответствии с договором, город будет убирать снег и бороться с оледенением примыкающих тротуаров с декабря этого года по апрель следующего, а вторая сторона будет оплачивать услугу городу. Переговоры продолжаются в части заключения еще двух таких договоров.

Вице-мэр также отметил, что гранитная крошка не являются самым эффективным способом борьбы с гололедом, поэтому следует взвесить необходимость применения хлоридов в качестве одного из наиболее эффективных методов. В соответствии с таллиннскими правилами, владельцы недвижимости и строений обязаны следить за порядком на прилегающих территориях. Зона, которую они обязаны убирать – это тротуар, расположенный между дорогой, прилегающей к недвижимости, и дорогой, по которой ездят машины. Для борьбы с гололедом в этом случае следует использовать крошку диаметром 2-6 мм. На данный момент использование хлоридов или золы запрещено.

Таллиннские районные управы бесплатно раздают гранитную крошку квартирным товариществам и владельцам недвижимости для ухода за тротуарами, подробную информацию можно получить в районных управах.