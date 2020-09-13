Власти Таллинна не собираются отменять фестиваль "Свет шагает"

Ежегодный фестиваль "Свет шагает" пользуется повышенным вниманием гостей и жителей города. В воскресенье в Эстонии был выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, а кумулятивная заболеваемость за последние две недели выросла до 22,8 случая на 100 000 жителей. Однако поводом для переноса или запрета массового мероприятия это не станет, сообщила "Актуальная камера".

"В отношении мероприятий на открытом воздухе риск заражения в несколько раз ниже. Люди находятся на свежем воздухе и вирус распространяется не так легко. Но это не означает, что на такие события можно пускать всех желающих, есть и ограничения. Правила запрещают проводить мероприятия с участием более 20 000 человек, и посетители должны быть рассредоточены. Также действует правило, что если человек чувствует себя нехорошо, то ему приходить не стоит", — пояснил руководитель коммуникационного отдела Департамента здоровья Симмо Саар.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!