Власти столицы хотят вернуть на телеэкраны передачу "Новости Таллинна"

Условия тендера предусматривают, что передача будет выходить в эфир по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.

В период с 24 августа по 31 декабря планируется показать 71 передачу.

"На данный момент можно подтвердить, что городу удалось достигнуть соглашения с Первым Балтийским каналом о предоставлении бесплатного эфирного времени для программы "Новости Таллинна". Финансирование производства программы предполагается из бюджетных средств, ранее запланированных на 2020 год", — прокомментировала в понедельник ERR руководитель медиаслужбы Таллиннской городской канцелярии Кристина Россман.