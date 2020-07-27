Власти столицы хотят вернуть на телеэкраны передачу "Новости Таллинна"
Таллиннская городская канцелярия объявила тендер по поиску фирмы, которая займется производством русскоязычной телепередачи "Новости Талллинна", пишет rus.err.
Таллиннская городская канцелярия объявила тендер по поиску фирмы, которая займется производством русскоязычной телепередачи "Новости Талллинна", пишет rus.err.
Условия тендера предусматривают, что передача будет выходить в эфир по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.
В период с 24 августа по 31 декабря планируется показать 71 передачу.
"На данный момент можно подтвердить, что городу удалось достигнуть соглашения с Первым Балтийским каналом о предоставлении бесплатного эфирного времени для программы "Новости Таллинна". Финансирование производства программы предполагается из бюджетных средств, ранее запланированных на 2020 год", — прокомментировала в понедельник ERR руководитель медиаслужбы Таллиннской городской канцелярии Кристина Россман.
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