27.07.2020, 16:31

Власти столицы хотят вернуть на телеэкраны передачу "Новости Таллинна"


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4K telerFoto: Tiit Blaat

Таллиннская городская канцелярия объявила тендер по поиску фирмы, которая займется производством русскоязычной телепередачи "Новости Талллинна", пишет rus.err.

Условия тендера предусматривают, что передача будет выходить в эфир по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.

В период с 24 августа по 31 декабря планируется показать 71 передачу.

"На данный момент можно подтвердить, что городу удалось достигнуть соглашения с Первым Балтийским каналом о предоставлении бесплатного эфирного времени для программы "Новости Таллинна". Финансирование производства программы предполагается из бюджетных средств, ранее запланированных на 2020 год", — прокомментировала в понедельник ERR руководитель медиаслужбы Таллиннской городской канцелярии Кристина Россман.

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