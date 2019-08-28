Власти приведут в порядок важный для жителей Кристийне участок дороги

”Это очень важный участок дороги для жителей всего района Кристийне, а особенно для микрорайона Лиллекюла, так как этой дорогой пользуются многие ученики гимназии Лиллекюла. За последние годы интенсивность движения на этом участке сильно возросла из-за строительства нового жилья. Проект был разработан в первую очередь для обеспечения безопасного движения как для пешеходов, так и для велосипедистов”, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

”Длина реконструируемой улицы — 330 метров, от улицы Моони до бульвара Сыпрузе. Будет найдено решение проблемы отвода дождевой воды, реконструируется водопровод и канализация, а также для усмирения дорожного движения установят ”лежачих полицейских”, помимо этого, улицы будут оснащены светодиодным освещением. Пешеходные переходы будут обеспечены тактильной плиткой, помогающей слабовидящим. Проезжая часть составит 5,5 метра, тротуары — 3 метра на нечетной стороне дороги и 2 метра на четной стороне. Во время строительных работ, доступ к участкам и жилым объектам будет предоставлен. Я убежден, что решение, предложенное данным проектом, приведет к более безопасным условиям дорожного движения и, следовательно, к лучшей жизненной среде”, — представил запланированные работы старейшина района.

”Также следует отметить, что проект предусматривает посадку 78 культурных яблонь и несколько тысяч саженцев смородины, что в свою очередь полностью соответствует лозунгу нашего района — ”Сад в центре города!” — добавил Рийбе.