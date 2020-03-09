Власти предупреждают: в Эстонии распространяется собачья чумка, вакцинируйте домашних любимцев!
С конца прошлого года Ветеринарно-пищевому департаменту (Veterinaar- ja Toiduamet - VTA) Эстонии сообщили о восьми случаях собачей чумки.
С конца прошлого года Ветеринарно-пищевому департаменту (Veterinaar- ja Toiduamet - VTA) Эстонии сообщили о восьми случаях собачей чумки.
"Ведомство известили о случаях в Харьюском, Тартуском и Рапласком уездах. Так как в прежние годы собачья чумка в Эстонии не обнаруживалась, то распространение этой болезни внушает беспокойство", - сказала начальник отдела здоровья животных VTA Хеле-Май Саммель.
"Собачья чумка - очень заразное вирусное заболевание, которое угрожает прежде всего щенкам. В декабре были зафиксированы три случая заболевания собак, в январе текущего года - получены данные о заболевании двух лисиц, в ферале - одной лисы и в марте - собаки и лисицы", - рассказала Саммель.
В свете распространения болезни важно, чтобы владельцы собак вакцинировали своих животных против собачьей чумки. Это самый надежный способ защититься от заболевания.
Специалист приводит четыре рекомендации, как избежать заражения:
- регулярно вакцинировать животных от опасных инфекционных заболеваний;
- избегать контакта домашних животных с дикими;
- если вы заметите или найдете больных или странно ведущих себя диких животных, сообщите ветеринару или местной организации охотников, или Инспекции окружающей среды (тел. 1313);
- не рекомендуется брать больное дикое животное домой или везти к врачу, потому что это будет способствовать распространению заразы.
Чумка собак — острая вирусная болезнь, проявляющаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек, поражениями кожи, центральной нервной системы или сочетанием этих признаков.
От момента заражения до появления первых признаков происходит скрытый период болезни, который продолжается от трех до 21-го дня. В этот период болезни собака кажется здоровой, но может заражать других собак. Начало заболевания определить трудно. Первые признаки: небольшое угнетение, вялость, легкая утомляемость, взъерошенная шерсть, уменьшение аппетита, иногда рвота, частичный отказ от работы, покраснение слизистых оболочек глаз, носа, рта, незначительное прозрачное истечение из носа и глаз, появление небольшого поноса. Эти признаки выражены у одних собак сильнее, у других слабее. В самом начале заболевания температура повышенная (39,5 — 40), держится 2-3 дня, а затем снижается до нормальной. У наиболее крепких собак на этом заканчивается течение болезни и наступает выздоровление. У слабых — повышается температура и ухудшается самочувствие. В разгаре болезни или при начавшемся улучшении появляются поражения нервной системы. К симптомам также относятся периодические судороги у собак.
Летальность среди щенков до 3-месячного возраста составляет 30-100 %.
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