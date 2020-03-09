Власти предупреждают: в Эстонии распространяется собачья чумка, вакцинируйте домашних любимцев!

"Ведомство известили о случаях в Харьюском, Тартуском и Рапласком уездах. Так как в прежние годы собачья чумка в Эстонии не обнаруживалась, то распространение этой болезни внушает беспокойство", - сказала начальник отдела здоровья животных VTA Хеле-Май Саммель.

"Собачья чумка - очень заразное вирусное заболевание, которое угрожает прежде всего щенкам. В декабре были зафиксированы три случая заболевания собак, в январе текущего года - получены данные о заболевании двух лисиц, в ферале - одной лисы и в марте - собаки и лисицы", - рассказала Саммель.

В свете распространения болезни важно, чтобы владельцы собак вакцинировали своих животных против собачьей чумки. Это самый надежный способ защититься от заболевания.

Специалист приводит четыре рекомендации, как избежать заражения:

- регулярно вакцинировать животных от опасных инфекционных заболеваний;

- избегать контакта домашних животных с дикими;

- если вы заметите или найдете больных или странно ведущих себя диких животных, сообщите ветеринару или местной организации охотников, или Инспекции окружающей среды (тел. 1313);

- не рекомендуется брать больное дикое животное домой или везти к врачу, потому что это будет способствовать распространению заразы.

Чумка собак — острая вирусная болезнь, проявляющаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек, поражениями кожи, центральной нервной системы или сочетанием этих признаков.