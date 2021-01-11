Власти предупреждают: снежная буря во вторник осложнит в Таллинне дорожные условия

”Снегоуборочная техника курсирует по городу круглосуточно, но поскольку снегопад может быть обильным, водителям следует считаться с дорожными условиями и учитывать, что на открытой местности могут наблюдаться снежные заносы, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Мы просим водителей запастись временем. Рекомендуем автолюбителям встать пораньше, чтобы как следует очистить машину от снега. Для того, чтобы адаптироваться к дорожным и погодным условиям, стоит придерживаться спокойной манеры вождения — особенно в начале пути. Парковать автомобиль на ночь следует с тем расчетом, чтобы снегоуборочная техника с широким захватом могла проехать по небольшим улицам”.

Владельцам недвижимости Кландорф напоминает, что они должны осуществлять противогололедную обработку, а также очищать от снега и льда тротуар, расположенный между участком недвижимости и проезжей частью.

”В предстоящие дни погодные условия будут значительно сложнее обычных, поэтому владельцам недвижимости придется внести больший вклад в обеспечение безопасности пешеходов, — отметил Кландорф. Он также добавил, что при очистке тротуаров для движения пешеходов должно оставаться пространство шириной не менее 1,2 м.

Для борьбы с гололедом можно использовать насыпной материал диаметром 2-6 мм. Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами недвижимости гранитную крошку — об этом можно узнать у районных управ.