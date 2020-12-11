Власти подтвердили: в ходе кибератаки хакеры завладели данными тысяч больных коронавирусом. Жертвам даны рекомендации

"Против эстонского государства совершена кибератака. Она затронула и собранную Департаментом здоровья в рамках борьбы с коронавирусом информацию, полученную в ходе собеседования с лицами, которых коснулся коронавирус. В результате атаки эта информация попала в руки злоумышленников", — признал Департамент здоровья в письме, которое он разослал 9 декабря 9 157 жителям Эстонии.

"По факту кибератаки ведется уголовное расследование. На данный момент неизвестно, по каким причинам была совершена эта атака и как злоумышленники планируют распорядиться полученной информацией. Если хакеры попытаются с Вами связаться, сообщите немедленно об этом в полицию. Не отвечайте им и не давайте незнакомым лицам никакой дополнительной информации", — рекомендует Департамент здоровья и отмечает, что все данные с подвергутых атакой информационных систем сохранились.

Как уже сообщалось, Департамент государственных информационных систем (RIA) выявил в ноябре три объединенных схожим почерком нападения на эстонскую ИТ-инфраструктуру, в результате которых преступники получили доступ в том числе к личным данным. Кибератаки были направлены против серверов Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства иностранных дел.

Руководитель службы кибербезопасности RIA Лаури Аасманн признал, что речь не идет о высокотехнологичной атаке, пишет Forte. "Скорее мы видим, что использовались инструменты, которые находятся в интернете в свободном доступе".