Власти Нарва-Йыэсуу просят МВД поделиться землей в пользу местных рыбаков

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин обратился в МВД с просьбой выделить для нужд местных рыбаков и спасателей участок недвижимости по адресу Суур-Лоотси, 1, где сейчас располагается база пограничников, пишет rus.err.ee.
Градоначальник предложил министерству рассмотреть возможность передать городу часть этой недвижимости, поскольку здесь традиционно находилась рыбацкая гавань, которую использовали местные рыбаки, и город смог бы создать рядом с яхтенной гаванью и небольшой рыболовецкий порт.
Кроме этого, здесь смогут базироваться добровольные спасатели из некоммерческого общества Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja Jääpäästeüksus.
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