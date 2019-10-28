28.10.2019, 19:35

Власти Нарва-Йыэсуу просят МВД поделиться землей в пользу местных рыбаков


rus.delfi.ee
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Власти Нарва-Йыэсуу просят МВД поделиться землей в пользу местных рыбаков
Lindude ränne põhja-Eesti rannikulFoto: Ylle Tampere

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин обратился в МВД с просьбой выделить для нужд местных рыбаков и спасателей участок недвижимости по адресу Суур-Лоотси, 1, где сейчас располагается база пограничников, пишет rus.err.ee.

Градоначальник предложил министерству рассмотреть возможность передать городу часть этой недвижимости, поскольку здесь традиционно находилась рыбацкая гавань, которую использовали местные рыбаки, и город смог бы создать рядом с яхтенной гаванью и небольшой рыболовецкий порт.

Кроме этого, здесь смогут базироваться добровольные спасатели из некоммерческого общества Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja Jääpäästeüksus.

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