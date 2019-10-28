Власти Нарва-Йыэсуу просят МВД поделиться землей в пользу местных рыбаков

Градоначальник предложил министерству рассмотреть возможность передать городу часть этой недвижимости, поскольку здесь традиционно находилась рыбацкая гавань, которую использовали местные рыбаки, и город смог бы создать рядом с яхтенной гаванью и небольшой рыболовецкий порт.

Кроме этого, здесь смогут базироваться добровольные спасатели из некоммерческого общества Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja Jääpäästeüksus.