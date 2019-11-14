Власти напомоминают квартирным товариществам о зимних обязанностях

Работы по уборке и обслуживанию в зимний период требуют тщательной подготовки, подчеркнул старейшина Кристийне Яанус Рийбе. «Нельзя также забывать и об обеспечении безопасности в зоне работ, имеется в виду сбрасывание снега с крыш, избавления от сосулек по краям кровли, уборка снега на дорогах и тротуарах. Когда речь идет о работе в опасной ситуации, то на это время необходимо обязательно установить инфотабличку, на которой должны быть указаны вид опасности, имя ответственного за ликвидацию опасности человека и номер телефона, а также сроки начала и окончания работ», - пояснил Рийбе.

Главный специалист отдела городского хозяйства Управы Кристийне Ану Сюгис подчеркнула, что на время снегоуборочных работу ограждение следует установить так, чтобы оно было устойчивым. «Установка ограждения и предупреждающей надписи не освобождает от обязанности устранить опасность. Данный вид работ относится к аварийным работам, об этом нужно также известить на линию городской инфослужбы по номеру 1345. После окончания аварийных работ следует навести порядок на прилегающей территории», - добавила специалист.

Информационные дни для квартирных товариществ проводятся в Кристийне раз в месяц.