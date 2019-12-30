Власти напоминают: специально свозить мусор на дачный участок – незаконно

В этом году нарвскому местному самоуправлению пришлось разбираться с несколькими случаями, когда в садовых товариществах «Электрон», «Рябинка» и пр. собственникам участков выносилось предписание ликвидировать строительный и прочий мусор, складированный на их территориях.

По словам главного специалиста отдела надзора Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Дмитрия Дьякова, Закон об отходах говорит: если мусор на территории частного садового участка образовался непосредственно на нем из-за каких-то работ - разобрали старую баню или сарай, то оставшийся от строения материал можно повторно использовать на своем участке, в том числе для подсыпки. Но собственник не имеет права привозить использованный материал со стороны. В случае необходимости укрепления участка нужно заказывать нормальный, подходящий для этого материал.

Само по себе размещение объявлений о вывозе мусора не является наказуемым, отметил Дьяков, однако действующее законодательство предусматривает ответственность человека, заказывающего услугу по вывозу мусора, - он должен передать мусор лицензированному перевозчику, а не просто любому, давшему соответствующее объявление в газету.

Специалист управы напомнил, что, если свалка обнаруживается на городской территории, то ликвидировать ее обязан тот, кто ее создал. Если установить виновника не удается, то свалку ликвидирует местное самоуправление. Если свалка расположена на частной территории, то убрать ее – забота собственника.