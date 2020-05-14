Власти напоминают: правило 2+2 действует и на террасах кафе

”Мы понимаем владельцев кафе и клиентов, которые хотели бы после смягчения ограничений наслаждаться весной на террасах заведений. Однако при этом иногда забывается правило 2+2 и поэтому о нем приходится напоминать как чиновникам, так и полиции. Поэтому мы отправили в рестораны и кафе предписание, в котором обращаем внимание на обязанность соблюдать это правило”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

В письме с предписанием требуется разместить столы и стулья на террасах таким образом, что за одним столом не сидели больше двух человек (исключение составляют семьи) и между столами была дистанция в два метра. Это требование установлено в заключенном с управой района договоре и при его нарушении у управы есть право расторгнуть договор.

Вместе с письмом Управа района Кесклинн отправила ресторанам и кафе плакаты. Плакаты напоминают клиентам заведений о необходимости соблюдать установленные правила. В центре Таллинна работает более сотни уличных кафе.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!