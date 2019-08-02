Власти намерены запретить удаление в автомобилях сажевых фильтров

В ноябре прошлого года Министерство экономики и коммуникаций направило на согласование проект, который призван ввести правовое регулирование находящегося сейчас в серой зоне вопроса самовольного удаления сажевого фильтра.

”Проблема назрела, хотя ее масштаба мы не знаем”, — признает руководитель технического отдела департамента Юрго Вахтра. Статистики, показывающей у скольких машин удаляется в год сажевый фильтр, нет.

В пояснительной записке к проекту сказано, что автомобили без сажевого фильтра опасны как для людей, так и для окружающей среды.

Сейчас в Эстонии удаление фильтра по закону не наказуемо. В отличие, скажем, от Бельгии или Великобритании, где за это штрафуют. Единственной преградой для владельца является то, что автомобиль не пройдет техосмотр.

После того, как новация войдет в силу, у Департамента шоссейных дорог будет право делать тем мастерским, которые предлагают услугу удаления фильтра, соответствующее предписание. Штрафов и жестких наказаний пока не предусматривают.

”На первых порах попробуем по-хорошему”, — говорит Вахтра, но добавляет: если предписания не помогут, то министерство готово ввести дополнительные меры воздействия.