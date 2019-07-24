24.07.2019, 17:05

Власти Латвии заблокировали пророссийский портал Baltnews.lv

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rus.delfi.ee
EST
Riia, Läti
Riia, LätiFoto: Epp-Mare Kukemelk

Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv, сообщает novayagazeta.ee со ссылкой на Mixnews.lv.

В уведомлении национального регистратора доменов NIC.LV о блокировке сайта говорится, что Baltnews.lv нарушает положение ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Сайт Вaltnews.lv принадлежит МИА ”Россия сегодня”.

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