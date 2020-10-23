Власти Хийумаа просят у правительства полмиллиона евро на монумент в память об участниках Освободительный войны
Власти Хийумаа просят у правительства 450 000 евро на создание монумента в память об участниках Освободительный войны.
Власти Хийумаа просят у правительства 450 000 евро на создание монумента в память об участниках Освободительный войны.
Поводом для обращения к кабмину стало недавнее решение правительства выделить из своего резерва полмиллиона евро на восстановление аналогичного памятника в Вильянди, сообщил RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
На парламентском уровне такое решение не осталось не замеченным. Так, реформист Юрген Лиги обратил внимание, что в Вильянди вопросом монумента занимается председатель местного госрсобрания Хелир-Валдор Сеэдер, который занимает пост лидера входящей в правительство партии Isamaa.
В обществе охраны памятников старины Хийумаа политическую подоплеку не комментируют, напомнив, что Хийумаа - единственный уезд в Эстонии, в котором до сих пор нет подобного монумента.
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