Власти Хийумаа просят у правительства полмиллиона евро на монумент в память об участниках Освободительный войны

Поводом для обращения к кабмину стало недавнее решение правительства выделить из своего резерва полмиллиона евро на восстановление аналогичного памятника в Вильянди, сообщил RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

На парламентском уровне такое решение не осталось не замеченным. Так, реформист Юрген Лиги обратил внимание, что в Вильянди вопросом монумента занимается председатель местного госрсобрания Хелир-Валдор Сеэдер, который занимает пост лидера входящей в правительство партии Isamaa.

В обществе охраны памятников старины Хийумаа политическую подоплеку не комментируют, напомнив, что Хийумаа - единственный уезд в Эстонии, в котором до сих пор нет подобного монумента.

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